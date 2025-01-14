Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:44
Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar...
Ankara'da sabah saatlerinde can pazarı yaşandı. Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
31 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı