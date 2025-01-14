Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:44

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. İşte detaylar...