Son dakika | Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret! Bakanlar yarın geliyor

14 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:25

Son dakika haberi: 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir döneme giren Suriye'den Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor.

Fransa neden Suriye’den çıkmak istemiyor? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

Fransa neden Suriye’den çıkmak istemiyor? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

Son dakika haberine göre 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir döneme giren Suriye'den Türkiye​'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye​ Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara​'ya geliyor.

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Heyette yeni dönemin lideri Ahmed Şara'nın olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.

KRİTİK ÖNEMDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.