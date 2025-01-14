Son dakika | Şam'dan Ankara'ya üst düzey ziyaret! Bakanlar yarın geliyor
Son dakika haberi: 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir döneme giren Suriye'den Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor.
Son dakika haberine göre 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yeni bir döneme giren Suriye'den Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı yarın Ankara'ya geliyor.
Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Heyette yeni dönemin lideri Ahmed Şara'nın olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.
KRİTİK ÖNEMDE GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.