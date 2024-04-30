Ankara'da 5 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

30 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 04:16

İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralı var!

İzmir’de feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi.

4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.