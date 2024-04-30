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30 Nisan 2024 04:14 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 04:16

Ankara'da 5 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Elmadağ ilçesinde 4 araç ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara&#039;da 5 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Samsun yolu üzerinde bulunan bir kavşakta, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi.

4 araç ve 1 tırın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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