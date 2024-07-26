Ankara'da akıllara durgunluk veren ölüm! Araçtan kopan tekerlik çocuğu öldürdü

26 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:44

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Ankara Elmadağ mevkiinde, hareket halinde olan tırın köprü üzerinde ilerlerken tekerleği çıktı ve köprüden aşağı düştü.

İlk olarak park halindeki arabaya çarpan tekerlek daha sonra o esnada aracın yanından geçen 13 yaşında Berra Eraslan'a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise 13 yaşındaki Berra Eraslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.