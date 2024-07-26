Kazayı paylaşan Özge Özder yaralıyı umursamadı! "Köpek kadar değerimiz yok"

26 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:48

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan köpek, motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder, köpeğin yanından bir saniye ayrılmazken, yaralılar için ise “Ambulansta yaralıları aldı herhalde” demesi tepki topladı.

ÖZGE ÖZDER'İN KAZA YERİNDEKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Köpeğin başından bir saniye ayrılmayıp, yaralının yanına gitmeyen oyuncu, ambulansı gördüğünde "Ambulans da yaralıları aldı herhalde" ifadelerini kullandı. Oyuncu Özge Özder'in yaralıları umursamayışı ve sözleri tepki toplarken bazı kullanıcılar Özge Özder'e "Bunun adı hayvanseverlik olamaz" dedi.