Ankara'da asılan dijital pano tartışma koparttı! Bakanlığa şikayet sonrası açıklama geldi

22 Aralık 2024 20:26 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 20:27

Ankara’nın kalbi Kızılay’da Güvenpark’a yerleştirilen dijital pano, tartışma konusu oldu. 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bölgede bu uygulamanın hayata geçirilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) harekete geçirdi. Şimdi gözler, inceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... ABB'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Kızılay Güvenpark’ta metro çıkışına yerleştirdiği dijital pano, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından sit alanına müdahale gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayet edildi.

TMMOB, 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Güvenpark’a dijital pano yerleştirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek duruma itiraz etti. Şikayet üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyu incelemeye aldı ve durumun değerlendirilmesi için bir komisyonun toplanacağı açıklandı.

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ABB'DEN AÇIKLAMA: GEÇİCİ İNŞA EDİLDİ

ABB ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu dijital panonun yalnızca geçici bir uygulama olduğunu ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda da sökülüp takılabilir bir şekilde inşa edilmiş olup kalıcılığı söz konusu değildir. Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir. Süreç, yılbaşı atmosferine katkı sağlamak adına sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Söz konusu panonun herhangi bir kalıcı proje kapsamında olmadığı ve ilgili yasal prosedürler çerçevesinde hareket edildiği konusunda tüm kamuoyunu bilgilendiririz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehir kültürünü ve tarihi değerleri koruma hassasiyetine sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."