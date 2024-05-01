Ankara'da bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi

01 May 2024 02:27 - Güncelleme : 01 May 2024 02:30

Ankara'da şiddetli yağışlar bir süre daha sürecek

Ankara'da şiddetli yağışlar bir süre daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış Ankara'yı felç etti. Şehrin bazı bölgelerinde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."