01 May 2024 02:27 - Güncelleme : 01 May 2024 02:30
Ankara'da bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi
EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış Ankara'yı felç etti. Şehrin bazı bölgelerinde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:
"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı