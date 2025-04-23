Ankara’da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak

Ankara’da bazı yollar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saat 06.00 itibarıyla kapatılacak yollar duyuruldu. İşte detaylar...

Yurt genelinde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden resmi bayram kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

Buna göre 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde;

GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca; Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı, Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.