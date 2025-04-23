Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Ankara’da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak

Ankara’da bazı yollar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saat 06.00 itibarıyla kapatılacak yollar duyuruldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara’da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 02:14
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 02:14

Yurt genelinde bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden resmi bayram kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı.

Buna göre 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç duyulması halinde;

GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Sporpark Caddesi, Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü, araç trafiğine kapatılacak.

Ankara’da bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak

Ayrıca; Hipodrom Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarı'nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarı'na bağlanan ve bu bulvardan açılan varyantların tamamı, Tren Garı ve Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan ya da bu noktalardan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Baruthane Kavşağı'na bağlanan yan yolları ile buradan açılan varyantlar da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | 23 Nisan'da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak
23 Nisan'da AVM'ler ve marketler açık olacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.