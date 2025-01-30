Ankara'da cani baba dehşeti! Bebeği cam sehpanın üzerine fırlattı, karısını alıkoydu
Ankara'da, bir şahıs 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Cani babanın, eşinin bebeği için yardım istemesine engel olduğu öne sürüldü.
Ankara'nın Keçiören ilçesi korkunç bir olaya sahne oldu. İddiaya göre, eşi H.Ö. ile bir süredir problem yaşayan K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini evdeki cam sehpanın üzerine fırlattı.
CANİ EŞİNİN ELİNDE ZOR KURTULDU
Ağır yaralanarak hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü düşünen babanın, evde alıkoyduğu eşinin yardım istemesine de engel olduğu iddia edildi. Buna karşın eşinin elinden güçlükle kurtulmayı başaran H.Ö., yaralı bebeğini hastaneye götürdü. Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.
AKRABALARIYLA BİRLİKTE DELİL TEMİZLEMİŞ
Baba K.Ö.'nün ise eşi gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Şahsın kavgada kullandığı sehpayı dışarıya çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.