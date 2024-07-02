Ankara'da cinnet: Baba, rehin aldığı 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

02 Temmuz 2024 22:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 22:57

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan trajik olayda, Murat Keklik isimli bir adam, iki çocuğunu rehin aldıktan sonra silahla öldürüp intihar etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758. Cadde'deki bir apartmanda Murat Keklik, çocukları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Baba Keklik, rehin aldığı çocuklarını tabancayla vurarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden baba ve iki çocuğunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Murat Keklik'in boşanma sürecinde olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.