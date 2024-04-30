30 Nisan 2024 21:17 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:18
Ankara'da çocuğa saldıran köpekleri sarılarak korudular
Ankara Gölbaşı'nda çocuklara saldıran başıboş köpekleri toplamak için gelen belediye ekiplerine bazı vatandaşlar zorluk çıkardı. Belediyeye vermek istemeyenler köpeklere sarılarak engel oldu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, sahipsiz sokak köpeklerini toplamak isteyen belediye ekiplerine bazı vatandaşlar zorluk çıkardı. Çıkan arbede telefon kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir çocuğa sahipsiz sokak köpeklerinin saldırması sonrası olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, köpekleri toplamaya başladı. Köpeklerin toplandığını gören bir grup vatandaş belediye ekiplerine karşı çıktı. Vatandaşların zorluk çıkartmasının ardından ekipler yakaladıkları köpekleri barınaklara götürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı