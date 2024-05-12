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Ankara'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 09:11 - Güncelleme : 12 May 2024 09:23
Ankara&#039;da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Ankara'da bir otomobil, yol kenarında bulunan direğine çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken araç içinde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Ankara'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde yol kenarında bulunan direğe çarptı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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