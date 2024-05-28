Ankara’da feci kaza! Pikap dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var!

28 May 2024 20:40 - Güncelleme : 28 May 2024 20:43

Ankara’da pikap dereye uçtu. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza, Polatlı-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaser O. idaresindeki Ankara yönüne giden pikaba, iddiaya göre arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, bariyerleri aşarak yolun sağındaki dere yatağına uçtu.

OALY YERİNDE ÖLDÜ

Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, pikap içerisindeki Y.O., F.Ü., M.E. ve İlknur Doğan’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlknur Doğan’ın (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen vinç yardımıyla dereye uçan pikap çıkarılarak götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.