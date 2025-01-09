Ankara'da inşaatta göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi aranıyor
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:11
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 1 işçinin de arandığı bildirildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinden acı haber geldi. Yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı yapıldığı sırada inşaatta göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 1 işçiyi arama çalışması sürüyor.
Haberin detayları geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı