Ankara'da kan donduran cinayet! Servet Bozkurt katliam yaptı: Eşini ve kendi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

21 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:06

Ankara'da Sinan Ateş’in ablasına saldırıyı azmettirdiği iddia edilen Servet Bozkurt, ev hapsi cezası olduğu sırada katliam yaptı. Eşini ve arkadaşını bıçakla vahşice öldüren Bozkurt'un yakalanması için ekipleri çalışması sürüyor.

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Ankara​'da sabah saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda; Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş Kazanç’a saldırması için Mertcan Kılıç’a 3 bin TL verdiği öne sürülen ve ev hapsi cezası alan Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak katletti.

EŞİNDEN SONRA ARKADAŞINI KATLETT

Daha sonra ayağındaki elektronik kelepçeyi kıran Bozkurt, iddiaya göre arkadaşı olan Hasan Ş.'nin işlettiği tekel büfesine gitti. Burada Hasan Ş. ile tartışan Bozkurt, tartışma sırasında Hasan Ş.'yi bıçaklayarak öldürdü ve cinayetin ardından olay yerinden uzaklaştı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bozkurt'un öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş.'nin cenazeleri ise ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken saldırgan Bozkurt'un yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"KARISININ BOĞAZINI KESİP SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ"

Olayla ilgili konuşan komşu Fatma Ceren, “Karı ile koca akşam kavga etmiş. Sabah polisler geldi ve kadının öldürüldüğünü söyledi. Olayın kıskançlık sebebiyle çıktığı söyleniyor. Boşanma aşamasındalarmış. Adam karısının boğazını kesip sırtından bıçaklamış. Akşam şiddetli bir halde kavga etmişlerdi. Sürekli kavga ediyorlardı. Sizi polise şikayet edeceğiz dediğimizde de saldırgan bize tehdit ve küfür ediyordu. Ölen kadının kocası sürekli hapse giriyordu. Ölen kadında yaşadıklarına itiraz ediyordu. Eşinden boşanmak istediğini söylüyordu ama yapamıyordu. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü, burnunu kırdığını ve sürekli şikayetçi olduğundan bahsediyordu. Olay evin içinde olmuş. Duyduğuma göre adam birisini daha öldürmüş. Akrabaları konuşuyordu. O adamı da başka bir yerde öldürmüş. Kaçarken de kaza yaptığını duyduk. Katilin ayağında kelepçe vardı, ev hapsindeydi” ifadelerini kullandı.