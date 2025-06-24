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 | Merve Yaz

Ankara'da kan donduran olay! Derin dondurucuda bebek cesedi

Ankara'da dehşete düşüren bir olay ortaya çıktı. Cezaevinde bulunan G.İ.'nin evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuda 2 aylık bebek cesedi buldu. Cesedi G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu bulurken, bebeğin ölüm nedeni ile anne ve babasının belirlenmesi için de gerekli testler yapılacak.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:26

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine konulan G.İ.’nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesindeki konutuna akşam saatlerinde gelen yakınları, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi.

Ankara'da kan donduran olay! Derin dondurucuda bebek cesedi

Temizlik sırasında derin dondurucuyu açan yakınları, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ankara'da kan donduran olay! Derin dondurucuda bebek cesedi

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ankara'da kan donduran olay! Derin dondurucuda bebek cesedi

ANNE BABASI BELLİ DEĞİL

Bebeğin, G.İ.’nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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