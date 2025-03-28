Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Haymana ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza Ankara'nın Haymana ilçesinde Konya yolu Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı katliam gibi kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.

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