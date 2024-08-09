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Ankara'da köpek katliamı! Sosyal medya ayağa kalktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:57
Ankara&#039;da köpek katliamı! Sosyal medya ayağa kalktı

Geçtiğimiz günlerde Niğde'de yaşanan hayvan katliamı iddiasının ardından bu kez Ankara Altındağ'da çok sayıda hayvanın cansız bedenine ulaşıldı. Hayvanseverler belediyeye bağlı veteriner işlerine giderek içeri girmeye çalıştı. Toplu mezarda 13 köpek, bir kedi, bir yavru köpek, iki de koyun bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Niğde'de de gündem olan iddiaların ardından Ankara Altındağ'da da çok sayıda hayvanın cansız bedenine toplu mezarda ulaşıldı.

Öldürülen köpeklerin darp edildiği iddiası sosyal medyada kendine geniş yer buldu.


Sosyal medyada kan donduran iddiaların ardından Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde hayvan hakları savunucuları içeriye girmeye çalıştı. Işıklarla aramalar yapıldı.

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13 KÖPEK BİR KEDİ

İddiaya göre burada çalışan bir kişi öldürülen köpeklerle ilgili hayvan hakları savunucularıyla temasa geçti. Onun üzerine buraya geldiler.

Gece saat 00.00'dan sonra başladı, 04.00'te sona erdi çalışmalar.

13 köpek, bir kedi, bir yavru köpek, iki de koyunun cansız bedeni toplu mezarın içinden çıkarıldı.

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BAZI CESETLER TORBA İÇİNDEYDİ

Olay yerinden canlı yayınla bağlanan Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılıç, "Bazı cesetler poşetler içinde bazıları da sadece başına poşet geçirilerek atılmıştı.

Köpeklerin ekseriyetle tehlikeli ırk olarak adlandırılan köpekler olduğunu söyleyelim. Köpeklerde bazılarında küpe vardı, köpeklerde çip yoktu." bilgilerini paylaştı.

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13 köpeğin sadece yedisi otopsiye götürülebildi. Hayvan hakları savunucuları ve veterinerlere göre hayvanlar uyutulmuş değil. Darp iddiaları da var.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir.

Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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