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Ankara'da protestocu kadına şiddet mi uygulandı? O iddialara valilikten açıklama geldi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Ankara’da düzenlenen öğrenci eyleminde bir kadın öğrencinin polis tarafından orantısız güç kullanılarak gözaltına alındığını iddia etmişti. Olayın ardından Ankara Valiliği gözaltına alınan kişinin "kadın iç çamaşırı giymiş bir erkek" olduğunu açıkladı.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 13:20

Ankara'da sokağa dökülen 300 kişilik bir grup, yasa dışı eylem yapmaya kalkıştı. Çankaya'da çevreye rahatsızlık veren grubun eylemleri sonrası güvenlik güçleri harekete geçti. Polis, yasa dışı eylemi engellemek isterken bazı göstericiler polise saldırdı.

PROPAGANDAYA BAŞLADILAR

Bunun üzerine polis, gruba müdahale ederek 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı.

Polislerin şahısları gözaltına aldığı sırada ekiplerden kaçmak için kendini yere atan bir şahsın kadın iç giyim ürünü giydiğinin görülmesi üzerine medya organlarında spekülasyonlar başladı.

Şahsın bir kadın olduğu ve polis tarafından uygunsuzca gözaltına alındığı iddia edildi.

Ankara'da protestocu kadına şiddet mi uygulandı? O iddialara valilikten açıklama geldi

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYEN BİR ERKEK ÇIKTI

İddiaların ardından Ankara Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın kadın değil, kadın iç çamaşırları giyen bir erkek olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın ve sosyal medya organlarında erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.

YASA DIŞI ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAKTAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Açıklamada daha önce de yasa dışı toplumsal eylemlere karışan söz konusu kişinin müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle devam eden davaları bulunduğu, 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı aktarıldı.

Ankara Valiliği, kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesini istedi.

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