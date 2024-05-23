Ankara’da sağanak, İzmir’de dolu: Yağışların akşam şiddetlenmesi bekleniyor

23 May 2024 13:41 - Güncelleme : 23 May 2024 13:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara yeni güne sağanak yağışla başladı. Başkent Ankara’daki yağışların akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. İzmir’de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Gaziemir’de bazı yollarda su birikintileri oluştu. Antalya ise çöl tozunun etkisi altında… Yüzde 98’lik nemle birlikte etkili olan toz taşınımı, kentte görüş mesafesini düşürdü. Başkent Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00’ten ertesi gün saat 03.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00’ten ertesi gün saat 03.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.