Ankara’da sağanak, İzmir’de dolu: Yağışların akşam şiddetlenmesi bekleniyor
Başkent yeni güne sağanak yağmurla başladı. Kentteki yağışın akşama doğru şiddetini artırması bekleniyor. İzmir’de ise dolu etkili oldu. Kısa süreli etkili olan dolu, yollarda su birikintisi oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara yeni güne sağanak yağışla başladı. Başkent Ankara’daki yağışların akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. İzmir’de kısa süreli dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle Gaziemir’de bazı yollarda su birikintileri oluştu. Antalya ise çöl tozunun etkisi altında… Yüzde 98’lik nemle birlikte etkili olan toz taşınımı, kentte görüş mesafesini düşürdü. Başkent Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, trafikte kısa süreli aksamalara yol açıyor.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00’ten ertesi gün saat 03.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, il genelinde bugün saat 13.00’ten ertesi gün saat 03.00’e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ankara Valiliği de kuvvetli sağanağın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İZMİR'DE SAĞANAK VE DOLU
İzmir kent merkezinde sağanak etkili olurken, Gaziemir ilçesinde ise dolu yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir’de bugün havanın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Kent merkezinde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Gaziemir ilçesinde ise aynı saatlerde yağmurla karışık dolu görüldü. Dolu yaklaşık 15 dakika sürdü.
ANTALYA'DA HEM NEM HEM ÇÖL TOZU
Antalya’da sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle bazı mahallelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Saat 10.00 sıralarında hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 98’e yükseldi. Yüzey toz konsantrasyonu 98 mikrogram/metreküp ile orta seviyeye ulaşan Antalya’da, toz taşınımı nedeniyle sis yüzeyde daha çok hissedildi.