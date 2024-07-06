Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Çankaya'da bir ikamet ve iş yerinde arama yaptı.

SULTAN ABDÜLAZİZ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ

Aramada, aralarında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen ferman, 8 Mecidiye nişanı, kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan Edward Prior saat, 3 barut hazneli silah, 6 mücevher kabı, mühür, sikke ve süs eşyası olmak üzere 223 tarihi eser bulundu.

Olaya ilişkin bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.