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Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 10:11
Ankara&#039;da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı

Ankara'da aralarında Osmanlı üst sınıfı için özel yapılmış kaplumbağa kabuğu kaplı üç kapaklı saat, padişah fermanı, Mecidiye nişanlarının bulunduğu 223 tarihi eser ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Çankaya'da bir ikamet ve iş yerinde arama yaptı.

Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı - 1. Resim

SULTAN ABDÜLAZİZ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ

Aramada, aralarında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilen ferman, 8 Mecidiye nişanı, kaplumbağa kabuğu kaplı 3 kapaktan oluşan Edward Prior saat, 3 barut hazneli silah, 6 mücevher kabı, mühür, sikke ve süs eşyası olmak üzere 223 tarihi eser bulundu.

 

Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı - 2. Resim

Olaya ilişkin bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

 

Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı - 3. Resim

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınan eserlerin, değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı - 4. Resim

Ankara'da şoke eden tarihi eser operasyonu! Padişah fermanı bile çıktı - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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