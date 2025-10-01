Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Ankara'da su kesintisi! 105 mahalle etkilendi

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı'nda yaşanan arıza nedeniyle Çankaya ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesinti nedeniyle 105 mahalleye su verilemiyor.

Ankara'da su kesintisi! 105 mahalle etkilendi
Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu yapıldığını, yoğun su tüketimi nedeniyle ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü Barajı'ndaki 3 borudan 2'sinin patlaması nedeniyle yaşanan arızadan dolayı su kesintisi yapıldığı, yoğun su kullanımına bağlı olarak İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düşmesi sonucunda P3 Pompa İstasyonu'na su akışı sağlanamadığı belirtildi.

Ankara'da su kesintisi! 105 mahalle etkilendi

Açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde kesinti uygulanacak mahalleler şunlar:

"Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Beytepe, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çiğdem, Çukurambar, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Ellinciyıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, İşçi Blokları, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Konutkent, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mustafa Kemal, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütözü, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yakupabdal, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri."

Bir büyükşehirde daha su kesintileri başladı! Yağmur yağana kadar musluklar 12 saat akmayacak

ÇANKAYA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranıyla ilgili ASKİ su kesintisi yapmayı planlamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Depolama çalışmaları ve yoğun su tüketimi nedeniyle Çankaya ilçesinde su temininde aksaklık yaşandığı, bugün saat 20.20'de başlayan kesintinin yarın 08.00'de sona ereceği belirtildi.

#su kesintisi
#çankaya
#aşkın gücü
#Ankara
#Kesikköprü Barajı
#Kesikköprü Barajı
#Gündem
