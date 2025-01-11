Ankara’da zift yüklü kamyon dehşet saçtı! 3 işçi feci şekilde can verdi

11 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 15:12

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, belediye çalışanlarını taşıyan otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Feci kazada üç çalışan hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Mamak​ ilçesi İmrahor Mahallesi'nde meydana gelen kazada, zift yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak Mamak Belediyesi çalışanlarının olduğu otomobili altına aldı. Metrelerce sürüklenen otomobili görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçilerden Mustafa Ali Köksal ve Emrah Soylu olay yerinde hayatını kaybederken diğer çalışan Ese Güner'in ise nakledildiği hastanede vefat ettiği belirtildi. Ölen işçilerin belediyenin kaçak yapı ve kentsel dönüşüm biriminde çalıştığı aktarıldı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Başta alkollü araç kullanmak üzere birçok kez ehliyetine el konulduğu ve benzer durumlardan dolayı çok fazla trafik cezası aldığı öğrenilen kamyon sürücüsü Y.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ARACI ALTINA ALARAK 27 METRE SÜRÜKLEMİŞ"

Kazayla​ ilgili açıklamalarda bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Çok acı bir olay. Asfalt yüklü kamyon virajı alamamış. Aracı altına alarak 27 metre sürüklemiş. Araç içerisindeki kişilerden ikisi olay yerinde diğeri de hastanede hayatını kaybetti. Vefat edenlerin hepsi belediye çalışanıydı” dedi.

"KONUYU TAKİP EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek ise, “Kamyon, aracı 27 metre sürüklemiş. Konuyu takip ediyoruz. Gerekli işlemler yapılacak. Kamyon şoförünün gözaltına alındığını duyduk. Onun sağlık durumunda bir sakınca yokmuş. Vefat eden kişilerin ailelerine haber verildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü” diye konuştu.