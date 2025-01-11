Konya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Otobüs ve otomobiller birbirine girdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:59
Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada 5 kişi yaralandı.
Konya - Ankara Kara yolu üzerinde seyir halinde olan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün arkasından gelen 3 otomobil ve 1 minibüste kazaya karıştı. Otobüs şoförü araçta sıkışırken, toplam 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otobüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı