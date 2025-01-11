Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Konya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Otobüs ve otomobiller birbirine girdi

Konya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza! Otobüs ve otomobiller birbirine girdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:59

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan feci kazada 5 kişi yaralandı.

Konya​ - AnkaraKara yolu​ üzerinde seyir halinde olan otobüs, trafik ışıklarında bekleyen TIR​'a arkadan çarptı. Otobüsün arkasından gelen  3 otomobil ve 1 minibüste kazaya karıştı. Otobüs şoförü araçta sıkışırken, toplam 5 kişi yaralandı. Kaza​ ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kazakonyaAnkarakara yolutir

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...