E-5'te feci kaza! Kontrolden çıkan TIR bariyerlere çarptı: Trafik durdu

11 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:51

İstanbul Beylikdüzü E-5'te seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle E-5'te trafik durma noktasına geldi.

Kocaeli'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'nde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

E-5 Beylikdüzü​ Haramidere​ istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki TIR​, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. TIR önce bariyere ardından önde duran araca çarptı. Bu sırada aynı yönden gelen cip ve otomobil de tıra çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada yaralanan sürücü Tahir K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı, yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin araçları yoldan kaldırma çalışması sürüyor.