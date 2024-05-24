Ankara'da FETÖ soruşturması! 14 kişi tutuklandı

24 May 2024 20:53 - Güncelleme : 24 May 2024 20:58

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet içindeki gizli yapılanmasında "emniyet gizli imamı" olarak faaliyet gösterdiği ve hala çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlenen 46 şüpheli hakkında, 21 Mayıs'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren zanlılardan 26'sı, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini açıkladı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmaya, etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü devam edildiğini bildirdi.