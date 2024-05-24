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Ankara'da FETÖ soruşturması! 14 kişi tutuklandı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 20:53 - Güncelleme : 24 May 2024 20:58
Ankara&#039;da FETÖ soruşturması! 14 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet içindeki gizli yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 14'ü tutuklandı. 26 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet içindeki gizli yapılanmasında "emniyet gizli imamı" olarak faaliyet gösterdiği ve hala çeşitli kamu kurumlarında aktif olarak çalıştığı belirlenen 46 şüpheli hakkında, 21 Mayıs'ta gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 28 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren zanlılardan 26'sı, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini açıkladı.

Ankara'daki FETÖ soruşturması! 14 kişi tutuklandı - 1. Resim

14 KİŞİ TUTUKLANDI 

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık, soruşturmaya, etkin pişmanlık kapsamında ismi verilenler de dahil olmak üzere çok yönlü devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: TGRT Haber
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