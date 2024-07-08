Ankara'daki orman yangını 3 saat sonra kontrol altına alındı 

08 Temmuz 2024 19:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:26

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Kızılcaham ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa süre içinde evlerin bulunduğu yerleşim alanına doğru ilerledi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

KONTROL ALTINA ALINDI!

Çevreyi saran alevler, itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınırken, bazı bahçelerde hasar meydana geldi ve yanan ormanlık alan küle döndü.

"RÜZGARLA YANGIN YAYILDI"

Çevre sakinlerinden Kemal Koçaklı, "Yangın biz geldiğimizde başlamıştı zaten. Baraj tarafından geldiğini söylüyorlar ama biz de tam görmedik. Ekipler alevlerin köye girmesini engelledi. Daha sonra helikopterle müdahele edildi. Kalan yerler söndürüldü. Ot olduğu için çok büyük alev yoktu ama rüzgar fazlaydı. O yüzden yangın her tarafa dağıldı. Şu anda kontrol altında, soğutma çalışması yapılıyor. Can kaybı ve yaralı yok" ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.