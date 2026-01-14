Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ankara'daki susuzluk sorununda Bakan Yumaklı'dan net yanıt: 'DSİ değil belediye sorumlu'

Ankara'da haftalardır devam eden su kesintileri vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel'in Devlet Su İşleri'ni sorumlu gösteren açıklamaları sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasal sorumluluğun kim olduğunu gösterdi.

Ankara'daki susuzluk sorununda Bakan Yumaklı'dan net yanıt: 'DSİ değil belediye sorumlu'
KAYNAK:
CNN
|
GİRİŞ:
14.01.2026
22:41
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
22:41

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP'lilerin Ankara'daki su kesintilerine ilişkin Devlet Su İşleri'ni işaret eden açıklamaları sonrası iddialara nokta koydu. Yumaklı kanunu örnek göstererek asıl sorumluluğun belediyelere ait olduğunu söyledi.

Ankara'daki susuzluk sorununda Bakan Yumaklı'dan net yanıt: 'DSİ değil belediye sorumlu'

"SORUMLULUK BELEDİYELERE AİT"

Yumaklı, su sıkıntısı yaşayan şehirlerde öncelikli sorumluluğun belediyelerde olduğunu vurgulayarak "Suyun şehre getirilmesinden ve barajlardan DSİ sorumludur" dedi. Yumaklı "Kanun, 'Büyükşehirlerin baraj kurması görevidir, yetkisidir ve sorumluluğudur' diyor. 'DSİ bunlardan sorumlu' diyorlar. Hayır efendim, değildir. DSİ, şarta bağlıdır. Maliyet de belediyelere aittir." sözleriyle Yavaş'a cevap verdi.

Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

-Kanunlar kurumların sınırlarını çizer ve onlara sorumluluk verir. İki tür belediye var. Büyükşehir olanlar ve olmayanlar. Büyükşehir olanlar için 5216 sayılı kanun var. Bu kanunun 7. maddesi "Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak büyükşehir belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır" diyor. Diğer belediyeleri için de aynı şey geçerli.

-Yerleşim yerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkındaki kanun şöyle; "Kamu yatırım programında yer almak şartıyla belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyunun temini hizmetleri ile devlet su işleri genel müdürlüğünün sağlık ve çevre açısında acil tedbirler alınması gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri için gelecek yıllar yaygın yüklenmeleri girişmeye DSİ Genel Müdürlüğü yetkilidir." Burada sadece DSİ yetkilidir diyor. Diğer kanun maddesinde görev, yetki ve sorumluluğundadır diyordu. Bu kanuna göre belediye talep ederse DSİ yapar. DSİ şarta bağladır. Talep alınır ve kamu yatırım programında yer alır. Böylece belediyeyle beraber çalışıyoruz. Maliyetine mutabıksa protokol imzalıyoruz. Belediye mutabakata bağlı geri ödeme yapıyor.

Ankara'daki susuzluk sorununda Bakan Yumaklı'dan net yanıt: 'DSİ değil belediye sorumlu'

"BARAJLARIN HEPSİ İSTANBUL KAYNAKLARIYLA YAPILDI"


-İçme suyu yatırımlarda iki yol vardır. Birinci yol şu; Belediye içme suyu yatırım yapmak için DSİ'den su kullanım izni alır. Suyu kullanmak isteyen DSİ'den tahsis ister. DSİ de onay verir. İzin aldıktan belediye barajı sale hattını yapar. Sonra da depo ve şebeke hattı yapımını yerel yönetimler su idareleri yapar. İkinci yol ise şu; Eğer iş belediyenin boyunu aşıyorsa; belediye, DSİ'den yatırım talebinde bulunur. DSİ değerlendirir ve protokol aşamasına geçilir. Sonra DSİ ve yerel yönetimler arasında geri ödeme protokolü yapılır. DSİ baraj ve isale hattının devrini yapar. En sonda depo ve şebeke hattı yapımını yerel yönetimler su idareleri yapar. İstanbul'da bidon bidon su için geziyorduk. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımızken Büyükdere, Sultanbahçedere, Kuzludere, Düzdere, Kazandere barajlarını ve Elmalıdere regülatörünü yaptı. 1995 ve 1998 yılları arasında bunları yaptı. O dönemde su sorununun çözülmesinde bu barajların önemi çok büyük. Başbakanlığı döneminde de diğer büyük barajları yaptırdı. Bu barajların hepsini İstanbul'un kaynaklarıyla yaptı.

#Gündem
