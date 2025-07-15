Ankara'daki Vakıf Kayıtlar Arşivi ne oldu? Açıklama var

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın Ankara'daki Vakıflar Arşivi hakkında ortaya attığı iddia sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Yavuzyılmaz, binanın Yunus Emre Vakfı'na teslim edildiğini iddia ederek arşivin sahipsiz bırakıldığını savundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında "Sosyal medyada yer alan 'Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinin sahipsiz bırakıldığı ve imha edilmek istendiği' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir." denildi.

Merkezin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Vakıf Kayıtlar Arşivi, 2006 yılından bu yana yangın güvenliği ve iklimlendirme sistemleriyle korunmakta olup, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde daha geniş ve gelişmiş altyapıya sahip yeni bir alana en üst düzeyde güvenlik tedbirleriyle taşınacaktır. Arşiv biriminde halihazırda 51 personel görev yapmakta, bu sayı 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilen personel alımlarıyla artırılmıştır. Güvenlik görevlileri de dahil tüm personel görevine aralıksız şekilde devam etmektedir.

"ARŞİV PERSONELİ UZAKLAŞTIRILMADI"

Dolayısıyla arşiv personelinin görev yerlerinden uzaklaştırıldığı iddiası doğru değildir. Vakıf Kayıtlar Arşivi kamuya aittir ve devlet güvencesi altındadır. Arşivin başka bir kuruma devri, içeriğinin tehlikeye atılması veya sahipsiz bırakılması söz konusu değildir. Taşınma işlemi tamamlandıktan sonra mevcut bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü tarafından kullanılacaktır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, çarpıtılmış bilgilerle kurumları töhmet altında bırakmayı ve infial oluşturmayı hedeflemektedir. Kamuoyunun yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir."