Anne karnındaki bebek, babasının sesini duyunca böyle güldü! Görüntüler şaşkına çevirdi

16 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:08

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 7 aylık hamile olan kadın, eşiyle birlikte doktor kontrolüne gitti.

BABASININ SESİNİ DUYUNCA BÖYLE GÜLÜMSEDİ

Anne karnındaki bebeğe ultrason ile bakan doktor da, anne-baba da şaşkına döndü. Ultrason ekranına yüzü yansıyan bebek, babasının sesini duyunca gülümsemeye başladı.

Babasının her seslenişinde yüzü gülen bebeğin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.