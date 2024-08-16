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Anne karnındaki bebek, babasının sesini duyunca böyle güldü! Görüntüler şaşkına çevirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:08

Doktor kontrolüne giden çift gördükleri manzara karşısında hayatlarının en ilginç anını yaşadı. Anne karnında ultrasonla bakılan bebek, babasının sesini duyunca gülümsedi. İşte o anlar...

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 7 aylık hamile olan kadın, eşiyle birlikte doktor kontrolüne gitti. 

BABASININ SESİNİ DUYUNCA BÖYLE GÜLÜMSEDİ 

Anne karnındaki bebeğe ultrason ile bakan doktor da, anne-baba da şaşkına döndü. Ultrason ekranına yüzü yansıyan bebek, babasının sesini duyunca gülümsemeye başladı. 

Babasının her seslenişinde yüzü gülen bebeğin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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