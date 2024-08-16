Anne karnındaki bebek, babasının sesini duyunca böyle güldü! Görüntüler şaşkına çevirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:08
Doktor kontrolüne giden çift gördükleri manzara karşısında hayatlarının en ilginç anını yaşadı. Anne karnında ultrasonla bakılan bebek, babasının sesini duyunca gülümsedi. İşte o anlar...
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 7 aylık hamile olan kadın, eşiyle birlikte doktor kontrolüne gitti.
BABASININ SESİNİ DUYUNCA BÖYLE GÜLÜMSEDİ
Anne karnındaki bebeğe ultrason ile bakan doktor da, anne-baba da şaşkına döndü. Ultrason ekranına yüzü yansıyan bebek, babasının sesini duyunca gülümsemeye başladı.
Babasının her seslenişinde yüzü gülen bebeğin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com