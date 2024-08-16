Bozcaada Polente Feneri'ne girişler yangın riski nedeniyle yasaklandı

16 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:04

Turistlerin severek gittiği Bozcaada Polente Feneri'ne talep artarken son günlerde ülkemizde artan orman yangınları sebebiyle girişler ikinci duyuruya kadar kapatıldı.

Ne zaman açılacağı ve neden kapandığı ise ziyaretçilerin gündeminde yer aldı.

BOZCAADA POLENTE FENERİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Yangın riskine karşı önlem olarak girişlerin kapatıldığı Polente Feneri'nin ne zaman açılacağına dair bir tarih paylaşımı yapılmazken açıklama şöyle oldu:

"İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile ilgili tüm kurumlarımız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir.

İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı (Polente Feneri) mevkii ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatılmıştır"

POLENTE FENERİ'NE GİRİŞ YASAK MI?

Turizm bölgesi olan Bozcaada her yaz çok fazla ziyaretçi ağırlarken en sevilen yerlerinden bir tanesi de Polente Feneri. Eşsiz günbatımı manzarasının olduğu alana her yıl birçok kişi arabaları, sandalyeleri ve yiyecekleri ile ziyaret ederken fotoğraflar çekiliyor.

Bu sene artan orman yangınlarının ardından Polente Feneri'nde de önlem alındı. Otluk alanda yangın çıkma ihtimaline karşın girişler yasaklandı.

Yasağın kalkacağı tarih duyurulmazken ikinci bir açıklamaya kadar kapalı olacağı da belirtildi.

BOZCAADA POLENTE FENERİ KAPALI MI, NEDEN?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ülkemizde artan orman yangınları ile mücadeleler devam ederken Polente Feneri, yangın riski nedeniyle kapatıldı.