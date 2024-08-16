Bodrum İslamhaneleri Mahallesi’nde 14.00'te çıkan yangın henüz söndürülemedi

16 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:15

İzmir Karşıyaka yangını nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İzmir Karşıyaka yangını nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

16 Ağustos günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik alan yangını rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler olay yerine sevk edildi.

MUĞLA BODRUM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün Bodrum'da İslamhaneleri Mahallesi’nde makilik alanda yangın çıkarken 14.00'te başladığı belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle beraber genişleyen yangın için çalışmalar sürerken duman ve alevleri fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

İffaiye aracı ve arazöz araçları çalışmalara devam ederken henüz kontrol altına alınamadı.

Olay yerinden görüntüler: