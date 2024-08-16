Bodrum İslamhaneleri Mahallesi’nde 14.00'te çıkan yangın henüz söndürülemedi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:15
16 Ağustos günü Türkiye'nin birçok ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken bir haber de Muğla Bodrum'dan geldi. Dumanların gökyüzüne yükselmesi ile beraber Bodrum yangın son dakika nerede, neden çıktı merak edilirken ekipler müdahaleye devam ediyor.
16 Ağustos günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan makilik alan yangını rüzgarın etkisiyle büyürken ekipler olay yerine sevk edildi.
MUĞLA BODRUM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Bugün Bodrum'da İslamhaneleri Mahallesi’nde makilik alanda yangın çıkarken 14.00'te başladığı belirtildi.
Rüzgarın etkisiyle beraber genişleyen yangın için çalışmalar sürerken duman ve alevleri fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
İffaiye aracı ve arazöz araçları çalışmalara devam ederken henüz kontrol altına alınamadı.
Olay yerinden görüntüler:
Kaynak: TGRT Haber