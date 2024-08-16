Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

16 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:33

Havaların ısınması ile birlikte çıkan yangınların sayısı da giderek artmaya başladı.

16 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir zirai alanda yangın çıktı.

Saat 12.00 sıralarında başlayan yangına ihbar üzerine bölgeye gönderilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

MUĞLA MİLAS YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgede bulunan TOKİ konutlarının arka tarafında yer alan zeytin alanda çıkan alevlerin diğer zeytin ağaçlarına ve alanlara sıçramasını engellemek için havadan ve karadan ekipler tarafından müdahale edildi.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.