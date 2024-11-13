Anne ve kardeşinin çığlığı sokağı inletti! 16 yaşındaki genç kız yere çakıldı

13 Kasım 2024 17:42 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:43

Aksaray'da 16 yaşındaki genç kız 4. kattaki evlerinin camından aşağıya düştü. Genç kızın, annesinin ve kardeşinin çığlığı sokağı inletti. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Aksaray'da meydana gelen olayda; bir apartmanın 4. katında yaşayan 16 yaşındaki M.B. isimli genç kız, pencereden düşerek beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç kızı gören annesi ve kardeşinin çığlığı sokağı inletti.

Kahreden olayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, genç kızı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş kapsamlı bir inceleme yaptı.

"ANNESİ VE KARDEŞİNİN ÇIĞLIKLARINI DUYDUK"

Genç kızın düştüğünü fark ederek yardıma koşan 52 yaşındaki Hasan Acar, “Anne babası koşarak geldi, biz de yardıma koştuk. Geldiğimizde genç kız yerde yatıyordu. Ses duymadık, sadece annesi ve kardeşinin çığlıklarını duyduk” ifadelerini kullandı.