Bir facia daha yaşanacaktı... Aksaray'da kömür sobası evi küle çevirdi: 7'si çocuk 9 kişi ölümden döndü

12 Kasım 2024 16:38 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:19

İzmir'de 5 çocuğun zehirlenerek öldüğü yangın faciasının Türkiye'yi yasa boğdu. Aksaray'da da benzer bir facianın eşiğinden dönüldü. 2 katlı müstakil evin 2. katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sardığı yangından 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciasıyla ilgili kahreden detaylar! Hepsi üst üste ölmüş!

İzmir’de dün akşam saatlerinde bir trajedi yaşanmıştı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan’ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından Aksaray'da da benzerbir facianın eşiğinden dönüldü.

Aksaray'da 2 katlı müstakil evin ikinci katında meydana gelen olayda; yabancı uyruklu E.B. (38) adlı kişinin ailesiyle birlikte yaşadığı evde, odadaki kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

7'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Odada başlayan yangın hızla tüm daireye yayılırken, evdeki aile çocukları dışarı çıkarmak için çaba gösterdi. Anne ve baba, çocukları dışarı çıkarmayı başarana kadar, 7’si çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yoğun dumandan etkilendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri, dumanları fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 9 kişiye ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Yangın merdiveniyle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.