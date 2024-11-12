İzmir'de yürek yakan facia! Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı! Facia göz göre göre gelmiş!

12 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:06

İzmir'de meydana gelen yangın faciasında yaşları 1 ile 5 arasında olan 5 kardeşin öldüğü olay sonrası gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan'ın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hurdacıdan parasını almak için evden ayrıldığını ifade eden anne 15-20 dakika sonra ise yangının çıktığını söyledi. Öte yandan yangın faciasıyla ilgili korkunç bir detay da ortaya çıktı. Komşular, ailenin evinin kapısında kilit olmadığını, anne Akcan’ın çocuklar dışarı çıkmasın diye PVC kapının kolunu çıkarıp evden ayrıldığını iddia etti. İşte kahreden olaylar ilgili detaylar...

İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın faciası tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada elektrikli soba devrilip yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle 5 kardeş kapının kilitli olması nedeniyle evde mahsur kaldı ve feci şekilde hayatını kaybetti. Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan'ın tedavisi tamamlandı. Anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için 15-20 dakikalığına evden ayrıldığını, döndüğünde ise yangının çıktığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

KOMŞULAR YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTI

Ailenin komşularından Soner Şahin, yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyleyip anne Melisa Sinem Akcan’ın çığlıklarını duyduklarını anlattı. Şahin, “‘Esma Teyze koş, çocuklarım öldü’ diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı.” dedi.

"ALIŞVERİŞ İÇİN EVDEN AYRILMIŞ"

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

"PVC KAPININ KOLUNU ÇIKARTIYORMUŞ"

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, "Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı" diye konuştu.

"BİR AY ÖNCE DE EVİN YANINDA YANGIN ÇIKMIŞ"

Şahin, 1 ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, "Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü" ifadelerini kullandı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı. Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.