Aksaray'da kahreden kaza! Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada

26 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 15:22

Aksaray'da meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü bir anneyi hayattan kopardı. Korkunç kazada kavşaktan anayola çıkan anne ve oğlunun bulunduğu otomobile ehliyetsiz bir gencin kullandığı otomobil çarptı. Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken aracı kullanan kadın hayatını kaybetti.

Feci kaza​ Aksaray​'da meydana geldi. Aksaray'dan Ortaköy istikametine seyreden 18 yaşındaki yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü D.Ç. idaresindeki otomobil, sokak çıkışındaki kavşaktan anayola çıkan 45 yaşındaki Fadimana Özkan'ın kullandığı otomobile çarptı. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralılar Fadimana Özkan, oğlu S.Ö. ve ehliyetsiz sürücü D.Ç.'yi çıkarttı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fadimana Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise saniye saniye bir akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde anayoldan gelen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin sokaktaki kavşaktan çıkan otomobil ile çarpışması ve araçların savrulduğu görülüyor.