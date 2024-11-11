Son dakika | İzmir'de kahreden olay! Elektrik sobası devrildi, çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

11 Kasım 2024 21:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 22:47

Son dakika haberi: İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan korkunç olayda elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti. Hurda işi yaptığı öğrenilen anne Melisa Akcan eve geldiğinde evlatlarının öldüğünü öğrenince yasa boğuldu.

Son dakika haberine göre, İzmir​’in Selçuk​ ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonrası çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti. Evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HURDA TOPLAYAN ANNE YASA BOĞULDU! 5 EVLADINI KAYBETTİ

Yangın​ esnasında hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne Melisa Akcan de eve geldi. Yangında aynı odada bulunan beş çocuktan üçü olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer iki çocuk ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yangın sırasında çocukların evde yalnız oldukları ifade edilirken, yangının devrilen elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.