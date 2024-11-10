Bolu'da facianın eşiğinden dönüldü! 6 kişilik aile doğalgazdan zehirlendi

10 Kasım 2024 14:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:19

Bolu’da dün, 6 kişilik bir aile evlerinde meydana gelen doğal gaz kaçağı nedeniyle zehirlendi. Ölüm tehlikesi atlatan aile, tedavi için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

Bolu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Kılıç, eşi ve 4 çocuğunun yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple doğalgaz kaçağı oluştu.

Sabah fenalaşarak uyanan Kılıç ailesinin büyük kızı, anne babası ve kardeşlerinin uyanmadığını fark etti. Ailesini uyandıramayan genç kız hemen durumu komşularına bildirdi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile, ardından Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.