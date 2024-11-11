Atatürk büstlerine çirkin saldırı! Dışkı sürüldü, çuval geçirildi

11 Kasım 2024 11:35 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:12

İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal etmesinin 86. Yıl dönümünde skandal bir olay yaşandı. Kiraz ilçesinde Atatürk büstlerine çirkin saldırı gerçekleştirildi.

Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında gündem olan ''Atatürk'' sohbeti! Fotoğrafını görünce dayanamadı: "Hala konuşuyorlar ya!"

Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında gündem olan ''Atatürk'' sohbeti! Fotoğrafını görünce dayanamadı: "Hala konuşuyorlar ya!"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk​’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde ülkenin dört bir yanında çeşitli anma etkinlikleri düzenlendirken İzmir​'in Kiraz​ ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde yer alan iki farklı Atatürk büstünden birine dışkı sürüldü, diğerine ise çuval geçirildi.

Gerçek İzmir'de yer alan habere göre; jandarma ekiplerinin olay yerine giderek bilgi topladığı öğrenilirken bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler henüz tespit edilemediği bildirildi.

"BU ALÇAKLARIN İBRETLİK BİR CEZA ALMASI İÇİN..."

CHP Kiraz İlçe Başkanlığı çirkin olayın ardından Atatürk büstlerine yönelik bu saldırı​ hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu olaya tepki göstererek, "Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy’de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine, tamda vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırlardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasınıda cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"FAİL YADA FAİLLERİNİN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUZ"

CHP Kiraz ilçe Başkanı Yücel Çetinkaya ise yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yani dün gece Umurcalı ve Yeniköy köylerimizde köy meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine fotoğraflarda gördüğünüz çirkin saldırılar gerçekleşmiştir, bugüne kadar ilçemizde böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık bu saldırıyı yapan kişi yada kişilerin Kiraz'lı olmalarına ihtimal vermiyorum. Köy muhtarlarımız ile birlikte Kiraz Cumhuriyet Savcılığına gerekli suç duyurusunda bulunuyoruz. Yetkililerden bu olayın fail yada faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.