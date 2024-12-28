Anne Yüksel Güran, Narin'in son isteğini açıkladı

28 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:12

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin dava üçüncü gününde sürüyor. Davada tutuklu bulunan anne Yüksel Güran da son savunmasını yaptı. Anne Güran, son savunmasında minik Narin'in son isteğini açıkladı.

Diyarbakır​'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cinayetine ilişkin tutuklu​ 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava üçüncü gününde sürdü. Narin Güran cinayetinde davada tutuklu bulunan anne Yüksel Güran’ın ifadeleri ortaya çıktı. Son savunmasını yapan Yüksel Güran​, olay günündeki yaşananları anlattı.

YÜKSEL GÜRAN'IN SAVUNMASI

Yüksel Güran savunmasında, ''Tüm annelere sesleniyorum. Bir anne birincü gün mahkemede ayağa kalktı 'başın sağolsun' dedi bana. O kadar mutlu oldum ki... Bir insan bana 'başın sağolsun' dememişti bugüne kadar. Hiç fırsatımız olmadı, bırakmadılar. Bu salonun içerisinde insanlar toplanmış, ben bir anayım evladımı kaybetmişim bizi katil gösteriyorlar'' dedi.

Hayatını anlatacağını söyleyen Yüksel Güran, ''Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu'' dedi.

Yüksel Güran şunları kaydetti:

17 sene önce kızım Tülin'i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi'nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti.

NARİN'İN SON İSTEĞİ

Narin’in son isteğini anlatan anne Yüksel Güran şöyle devam etti:

Narin benden gelinlik, topuz toka istedi o gün. Söz verdim, yarın alacağım dedim. Bırakmadılar sözümü yerine getireyim. Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefeni de tabutunu da mezarını da görmedim halen. Evimizi, hayalimi yıktılar. Hangi vicdansız yaptı bunu bize?

Narin benden en son patates istedi. İyi ki patates kızarttım. Cezaevinde bana patates geliyor, ağlıyorum ama mecbur da yiyeceğim. Size yemin ederim, o kuran beni çarpsın ki Narin eve gelmedi.

Salim yengesiyle kalkmış yatmış diyorlar. Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim niye Nevzat'ı arıyor? Salim seni 5 dakikada ikna etmişse demek binlerce cinayet​ senin üstünde. Demek sen o kadar korkaksın.

Avukatına da söylüyorum, Rojin'in babası için ağladı burada. Bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına koyuyor, suyun içine atıyor, taş bırakıyor, peynir alıyor, namaz kılıyor, çay içiyor. Narin için gözyaşı akmıyor, Nevzat'ı savunup beraatini istiyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı akıtıyorum. Rojin'in babası, annesi bizim için gözyaşı akıtıyor.