Anneler gününde şehit annesinden yürek yakan sözler!

12 May 2024 14:30 - Güncelleme : 12 May 2024 14:31

Hakkari'nin Şemdinli ilçende bulunan Aktütün Sınır Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK tarafından 3 Ekim 2008 yılında düzenlenen hain saldırıda şehit olan Siirtli Davut İlbaş'ın annesi Dürrü İlbaş, şehit evladının fotoğraflarına bakıp hasret gidermeye çalıştı.

OĞLUMU ÇOK ÖZLÜYORUM

15 yıldır acısının halen ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen 77 yaşındaki Dürrü İlbaş, anneler gününün kendisi için buruk geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şehit olan evladım Davut en küçük çocuğumdu. Diğer çocuklarımdan hep ayrıydı, bize hep o bakıyordu. Keşke oğlum sağ olsaydı da bugün yanıma gelseydi. Onu bir kere daha görürüm inşallah. Bana kıyamette oğlumu göreceğimi söylüyorlar fakat görür müyüm bilmiyorum.

ALLAH DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

"Benim oğlum vatanı için şehit oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah Devletimizi ve İslamiyet'i daim etsin. Davut şehit olduktan sonra diğer evlatlarım ve Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah onlardan razı olsun"