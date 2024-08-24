Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı! Timur Cihantimur'un iadesiyle ilgili yeni gelişme! Savcılık kararını verdi

24 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:07

Krom maden tesisi alev alev yandı! Bursa'da meydana gelen yangına çok sayıda araç müdahale etti

Krom maden tesisi alev alev yandı! Bursa'da meydana gelen yangına çok sayıda araç müdahale etti

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un yargılandığı dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi.

1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı. ABD'de aylarca kalan ikili Timur Cihantimur'un kaydolacağı dil okuluna gittiği sırada gözaltına alınmış ve iki ismin de tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Anne - oğulun Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine, Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam edildi. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

SAVCILIKTAN TİMUR CİHANTİMUR KARARI

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade kararının onayı için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi.

Ayrıca savcılık Cihantimur’un avukatlarının daha önce yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti. Savcılığın Cihantimur’un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçti.