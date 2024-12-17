Annesini boğan kardeşini de vuran şahıs tutuklandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 04:44 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 04:50
Sivas’ta alacak verecek meselesi nedeniyle annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Sivas'ta apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt’tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
ANNESİNİ BOĞDU, KARDEŞİNİ VURDU
Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı