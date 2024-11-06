Annesinin kafasını kesip caddeye fırlatmıştı! Katil Ali Sayan'ın cezası belli oldu
İstanbul Bağcılar’da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Katil Ali Sayan'ın cezası belli oldu. İşte detaylar...
İstanbul Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de yaşanan olayda; 28 yaşındaki Ali Sayan, annesi 58 yaşındaki Havva Sayan'ı 13 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesen Sayan, annesinin başını vatandaşların gözü önünde balkondan aşağı attı.
Katil Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar verildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulunurken, sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU
Mahkeme, son sözü sorulan Ali Sayan’ın “Olayı bilerek yapmadım” demesi üzerine kararını açıkladı. Mahkeme, Ali Sayan’ı ‘üstsoydan akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘genel güvenliği tehlikeye atma’ suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırdı.