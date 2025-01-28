Annesinin ölümüyle bunalıma girdi, uçurumun kenarında 4 saat ecel teri döktürdü

28 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:44

Antalya'da annesinin ölümüyle bunalıma giren 45 yaşındaki Kırgız uyruklu kadın, falezlerin ucuna gelerek uçurumun kenarında intihar girişiminde bulundu. Kadın, zaman zaman kaygan zeminde dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi. Ekipler kadını kurtarmak için 4 saat ecel teri döktü.

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Konya'da yürek yakan evlat dehşeti! Tüm ailesini öldürüp intihar etti

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde bir olay yaşandı. Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bir süre önce Kırgızistan'daki annesinin vefatı sonrası bunalıma giren Kırgız uyruklu Aynur A. (45), falezlere gelerek intihara kalkıştı.

ARKADAŞI İNTİHARI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Aynur A.'yı ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonuç vermeyince olay yerine çağrılan Aynur A'nın arkadaşı da onu ikna etmek için dil döktü.

SAATLERCE İZLEYİP CEP TELEFONUNA KAYDETTİLER

Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, olan biteni meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Polis ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde ikazda bulunduğu vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.

4 SAAT BOYUNCA ECEL TERİ DÖKTÜRDÜ

Kırgız uyruklu kadın, 4 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. Zaman zaman kaygan zeminde düşme tehlikesi de yaşayan kadını polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak güvenlik bölgeye çekti. Ekipler şekeri düşen kadına, tatlı ikramında bulundu. Aynur A., polis merkezine götürüldü.