TGRT Haber
 Murat Makas

Antalya Adliyesi'nde silah sesleri! Güvenlik görevlisi ölü bulundu

Antalya Adliyesi'nde görev yapan Özel Güvenlik personeli adliye binası personel tuvaletinde ölü bulundu. Ekiplerin incelemesinde intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya Adliyesi'nin personel tuvaletinde saat 11.30 sıralarında bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan adliye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve emniyet harekete geçti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adliyede özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinkaya'nın yanında kendisine zimmetli olan silah olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

İNTİHAR İHTİMALİ

Ekiplerin incelemesinin ardından Türker Çetinkaya'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu, öğrenildi. Acı haberin ardından mesai arkadaşlarının büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, şahsın silah taşıma ruhsatının bulunduğu, ayrıca sabah saatlerinden itibaren sık sık lavabo bölümüne gidip geldiği öğrenildi.

