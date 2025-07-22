Antalya'da rüşvet operasyonu! Muhittin Böcek için yapılan itiraz reddedildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında; aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

TUTUKLULUĞUNA YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Böcek'in avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, oğlu M.G. Böcek’in ise yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, eski gelini Z.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Kararın ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.