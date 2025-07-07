Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, Böcek'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İFADESİNDE EV ALIMINI EMNİYETTE ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Muhittin Böcek, oğlunun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Z.K.'ye ait olduğu belirtilen evle ilgili bilgiyi emniyet ifadesinde öğrendiğini belirten "Oğluma sadece Z.K.'yi mağdur etmemesini söyledim. Ev alımı ve ödeme süreciyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ev için bir şahsa minnet edecek durumda da değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Böcek ayrıca 2024 seçimlerinden önce araç giydirmeyle ilgili iddialara "Benim bilgim dışında gelişmiş. Bu tür harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir. Belediyeden ödeme yapılacağı endişesiyle oğlum üzerinden para talep edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.