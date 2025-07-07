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 | Selahattin Demirel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 20:48

Antalya Büyükşehir 'in dün soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından 'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, Böcek'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

İFADESİNDE EV ALIMINI EMNİYETTE ÖĞRENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Muhittin Böcek, oğlunun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Z.K.'ye ait olduğu belirtilen evle ilgili bilgiyi emniyet ifadesinde öğrendiğini belirten "Oğluma sadece Z.K.'yi mağdur etmemesini söyledim. Ev alımı ve ödeme süreciyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ev için bir şahsa minnet edecek durumda da değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Böcek ayrıca 2024 seçimlerinden önce araç giydirmeyle ilgili iddialara "Benim bilgim dışında gelişmiş. Bu tür harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir. Belediyeden ödeme yapılacağı endişesiyle oğlum üzerinden para talep edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

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ETİKETLER
#tutuklama
#belediye başkanı
#rüşvet
#içişleri bakanlığı
#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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