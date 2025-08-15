Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Gündem
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda tutuklama var!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 15 kişiden 8'i, belediyedeki bazı ihaleler ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla suçlanarak tutuklandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
21:44
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
22:16

Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik süren ve soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ağustos sabahı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekipler şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda para transferlerine ve değerli maden işlemlerine ilişkin çok sayıda belgeye el koymuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda tutuklama var!

RÜŞVET PARALARINI ALTINA ÇEVİRMİŞLER

Belediyeden alan bazı iş adamlarının hak ediş ödemelerini almak veya ruhsat, imar, arsa izinleri gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla başkanı ve yakın çevresine yüklü miktarda rüşvet verdiği, paraların bir bölümünün döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden altına çevrilerek kasalarda saklandığı, bir bölümünün ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürülmüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Çok sayıda tutuklama var!


Soruşturma kapsamında para hareketleri, sahte döviz ve altın işlemleri ile lüks araç alımlarının tümü mercek altına alınırken, 17 kişiden 15'i 3 günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 15 kişinin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol, 8 kişi ise talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#antalya
#tutuklama
#ihale
#rüşvet
#yolsuzluk
#belediye
#Gündem
